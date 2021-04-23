Гжегож Крыховяк: в России я забываю о пандемии

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк высказался о возможности играть в присутствии болельщиков в Российской Премьер-Лиге.



«В России я забываю о пандемии. Здесь всё работает, магазины и рестораны открыты. Люди вакцинируются, носят маски, но не все. Болельщики могут приходить на стадионы, что приносит нам удачу. В конце концов стадионы пустуют практически во всём мире. Когда я приезжаю в сборную Польши или отправляюсь на матчи в Европу, вижу только ограничения», — приводит слова Крыховяка Sportowe Fakty.



Крыховяк защищает цвета «Локомотива» с 2019 года, а до этого выступал за «Пари Сен-Жермен», «Вест Бромвич», «Севилью», «Реймс», «Нант» и «Бордо». Контракт польского футболиста с железнодорожниками рассчитан до 2022 года. В нынешнем сезоне 31-летний хавбек провёл 23 матча в Российской Премьер-Лиге, забил 7 голов (1 — с пенальти) и отдал 3 результативные передачи.

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