Гжегож Крыховяк: я в «Локомотиве» и сборной Польши — это два разных футболиста

Полузащитник «Локомотива» и сборной Польши Гжегож Крыховяк сравнил свои роли в клубе и национальной команде.



«Крыховяк в клубе и сборной — это два разных футболиста. В национальной команде мне приходится сразу расставаться с мячом — желательно в два касания. Очень быстро, без невынужденного риска. На позиции опорного полузащитника, где я играю, от футболиста ожидают, что он будет бороться, отбирать мяч и страховать партнёров. Цель — не усложнять. Я понимаю, что болельщики могут думать: «Он отдаёт поперёк, не рискует». В определённые моменты это может их злить, потому что им может казаться, что я делаю что-то не так. Но важно понимать, что на более атакующей позиции ты можешь позволить себе больше рисковать. Сзади же после потери мяча всё происходит быстро, у ворот создаётся опасность.



В «Локомотиве» у меня другая позиция, там я играю ближе к атаке. Я несколько раз за матч бью по воротам и улучшаю статистику по голам и передачам. Понимаю, что люди больше ценят, когда ты забиваешь. Можно отпахать весь матч, но героем будет тот, кто забил. Мне подходят обе роли», — цитирует Крыховяка Sportowe Fakty.

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