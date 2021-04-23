Тимо Вернер рассказал, как изменилась игра «Челси» после назначения Томаса Тухеля

Нападающий «Челси» Тимо Вернер оценил изменения в игре команды после прихода на пост главного тренера Томаса Тухеля.

«Думаю, все видят, что Тухель поменял много футболистов и саму структуру игры. Мы играем по новой системе с тремя защитниками. Мы стали меньше пропускать. Это очень важно.

В Германии говорят: хорошая атака выигрывает матчи, а хорошая защита приносит титулы. Мы всегда побеждаем 1:0, 2:0, проделывая отличную работу в обороне. Но и в атаке у нас неплохая структура, тренер даёт нам разные варианты действий.



Иногда мы играем с «десяткой» и двумя нападающими, иногда — с одним форвардом и двумя «десятками» сзади, иногда — в три нападающих. Мы действуем по-разному. Это отлично нам подходит. Мы можем проводить ротацию, так что все довольны. Каждый может играть на своей сильнейшей позиции», — цитирует Вернера Goal со ссылкой на официальный канал клуба.

Видеообзор матча «Челси» — «Брайтон»