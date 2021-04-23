Гришин: Чалову стоит покопаться в своей голове, у него всё ещё большой потенциал

Тренер «Казанки» Александр Гришин прокомментировал состояние нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.
«Не знаю, в чём конкретно причина застоя Чалова, нужно спрашивать с тех, кто сейчас с ним работает. Но после того, как мы его отдали, он забил 15 мячей. Что дальше с ним происходит — не наш вопрос. В клубе должно быть всем интересно, что с ним творится. Не секрет, что его хотели в Англию продать. Свой воспитанник в АПЛ был бы большим плюсом для имиджа клуба. А сейчас Чалову стоит покопаться в своей голове и понять, почему так происходит. Я считаю, что у Феди ещё большой потенциал, он заиграет и принесёт пользу ЦСКА», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
В матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» принимал московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Олимпийском парке Адлера и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. «Сочи» в 26 матчах набрал 43 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА (46) идёт на пятом месте.
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