«Россия поступила очень по-партнёрски». Сорокин — о переносе матчей Евро в Санкт-Петербург

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин высказался о решении УЕФА провести в России семь матчей турнира вместо четырёх.



«В нынешней ситуации очень сложно на что-то рассчитывать и предполагать, но возможность реконфигурации турнира и матчей витала в воздухе. Поэтому морально мы были готовы к тому, что что-то может поменяться. Российская сторона поступила очень по-партнёрски, предложив содействие. Напряжение, конечно, возрастёт. Оно потребуется от города, служб, оргкомитета, но мы исполняем принятое решение. Считаю, мы справимся.



И Москва, и Питер принимали по семь-восемь матчей в течение чемпионата мира, пусть и за больший период. Это возможно, но это существенная нагрузка. Придётся вносить определённые изменения в нашу подготовку, надо будет добавить некоторые объекты, будет большая частота», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

УЕФА объявил, что Санкт-Петербург примет семь матчей Евро-2020