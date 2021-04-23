«Россия поступила очень по-партнёрски». Сорокин — о переносе матчей Евро в Санкт-Петербург

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин высказался о решении УЕФА провести в России семь матчей турнира вместо четырёх.
«В нынешней ситуации очень сложно на что-то рассчитывать и предполагать, но возможность реконфигурации турнира и матчей витала в воздухе. Поэтому морально мы были готовы к тому, что что-то может поменяться. Российская сторона поступила очень по-партнёрски, предложив содействие. Напряжение, конечно, возрастёт. Оно потребуется от города, служб, оргкомитета, но мы исполняем принятое решение. Считаю, мы справимся.
И Москва, и Питер принимали по семь-восемь матчей в течение чемпионата мира, пусть и за больший период. Это возможно, но это существенная нагрузка. Придётся вносить определённые изменения в нашу подготовку, надо будет добавить некоторые объекты, будет большая частота», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 23 апреля 2021
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