Роман Зобнин рассказал, чем хорош Доменико Тедеско

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал о положительных сторонах главного тренера команды Доменико Тедеско.



«Я бы пожелал Доменико остаться в «Спартаке»! Чем он хорош? Тедеско мне доверяет, это для футболиста самое главное. Чётко и доходчиво объясняет команде тактику. Большое значение уделяет психологии, разговаривает с игроками лично. Доменико отлично общается и с командой, и с персоналом. Нет ощущения, что он в коллективе главный, а все остальные отдельно», — приводит слова Зобнина пресс-служба «Спартака».



«Спартак», набрав 47 очков в 26 матчах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая «Локомотиву» (49) и «Зениту» (55). В оставшихся турах красно-белым предстоит сыграть с ЦСКА, «Арсеналом», «Химками» и «Ахматом».

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