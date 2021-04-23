Зе Луиш полетел с «Локомотивом» на матч с «Тамбовом». Он не играл с декабря из-за травмы

В субботу, 24 апреля, «Локомотиву» предстоит провести выездной матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом». Встреча пройдёт на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.
Вместе с московской командой в Саранск отправился нападающий «Локомотива» Зе Луиш, информирует официальная пресс-служба «Локомотива» в «Твиттере». Нападающий из Кабо-Верде не выходил на поле с 1 декабря 2020 года из-за травмы, операции и длительного восстановления.
17 декабря Зе Луиш перенёс операцию на стопе. Форвард получил травму в матче Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» (1:3) 1 декабря. В нынешнем сезоне Зе Луиш принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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