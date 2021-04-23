Хендерсон рассказал об эмоциях в раздевалке «Ливерпуля» после создания Суперлиги

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал о своих эмоциях, когда он узнал, что боссы красных согласились стать участником Европейской Суперлиги.



«Это была экстраординарная неделя для футбола и для нашего клуба в частности. Это, может быть самая странная колонка в программке к матчу, которую я когда-либо писал, поскольку критиковать моих собственных работодателей — это не то, что я делаю постоянно. Тем более что я имею честь знать этих людей.



Они сделали много хороших вещей для нашего клуба, и я верю, что они будут продолжать поступать в том же духе. Для меня важно заявить об этом с самого начала, даже если это не популярно. Было бы нечестно с моей стороны не упомянуть об этом. Лучшие отношения, которые у вас есть в жизни, это те, которые построены на честности, поэтому я не могу прокомментировать этот вопрос, не сказав, что я думаю.



Европейская Суперлига — турнир, смысл которого я не понял. Я не поддерживал, не хотел видеть и не любил его концепцию. Думаю, это было бы плохо для футбола. В спорте должен быть соревновательный момент и награда за победу, иначе какой тогда в нём смысл?



В спорте всегда обязан присутствовать соревновательный момент. Вы должны заслужить свой успех. Этот критерий был для меня самым важным в понимании, почему я не согласен с предложением о создании Суперлиги и почему как игрок я был решительно против этого турнира.



Честно говоря, с нами не консультировались заранее, и это было ошибкой. Как и неспособность вступить в контакт с нашими болельщиками. Я понимаю и разделяю разочарование наших фанатов и всего футбольного сообщества в связи с этой неудачей. Я был воспитан с определёнными ценностями, где сначала нужно попытаться исправить ошибки внутри, не вынося сор наружу. Мы с моими партнёрами по команде именно так и подошли к этому вопросу, когда появились первые новости. Владельцы попросили нас дать им нашу честную оценку, и они получили её.



Большинство из вас видели интервью Джеймса Милнера после игры с «Лидс Юнайтед». Как и всегда, Джеймс справился. Это было трудно для него, так как его инстинкты похожи на мои – ему приходилось не выпячивать свои эмоции наружу. Вот почему мы как игроки выступили коллективным голосом во вторник вечером. Это не было актом неповиновения — просто мы были честны, и наши руководители уважают это», — приводит слова Хендерсона официальный сайт мерсисайдцев.



В ночь с 20 на 21 апреля «Ливерпуль» вслед за другими английскими командами («Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Арсеналом») объявил о выходе из состава участников Европейской Суперлиги. Позже их примеру последовал и «Челси».



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Капитан «Ливерпуля» Хендерсон выступил с заявлением о Суперлиге