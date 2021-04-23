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«Эвертон» обыграл «Арсенал» и прервал пятиматчевую серию без побед

«Эвертон» обыграл «Арсенал» и прервал пятиматчевую серию без побед
Футбол / Англия 0
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В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоялся матч 33-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Эвертон». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

На 52-й минуте нападающий «ирисок» Ришарлисон де Андраде в своей штрафной сбил полузащитника «канониров» Даниеля Себальоса, за что судья зафиксировал фол и назначил пенальти. Однако VAR в моменте начала атаки зафиксировал офсайд у футболиста хозяев и отменил первичное решение арбитра.

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На 76-й минуте всё тот же Ришарлисон, находясь в чужой штрафной, с острого угла прострелил на партнёра, на перехват мяча вышел вратарь хозяев Берндт Лено и неуклюже пропустил его между ног прямиком за линию ворот. Автогол.

Видео курьёзного гола Ришарлисона

Это первая победа «ирисок» с 4 марта. За это время в АПЛ мерсисайдцы потерпели два поражения и трижды сыграли вничью.

Лондонский «Арсенал» в 33 матчах набрал 46 очков и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Эвертон» (52) — на восьмом месте. Подопечные Карло Анчелотти имеют матч в запасе.

Англия - Премьер-лига. 33-й тур
23 апреля 2021, пятница. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 1
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Лено – 76' (автогол)
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