«Эвертон» обыграл «Арсенал» и прервал пятиматчевую серию без побед

В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоялся матч 33-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Эвертон». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.
На 52-й минуте нападающий «ирисок» Ришарлисон де Андраде в своей штрафной сбил полузащитника «канониров» Даниеля Себальоса, за что судья зафиксировал фол и назначил пенальти. Однако VAR в моменте начала атаки зафиксировал офсайд у футболиста хозяев и отменил первичное решение арбитра.
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На 76-й минуте всё тот же Ришарлисон, находясь в чужой штрафной, с острого угла прострелил на партнёра, на перехват мяча вышел вратарь хозяев Берндт Лено и неуклюже пропустил его между ног прямиком за линию ворот. Автогол.
Видео курьёзного гола Ришарлисона
Это первая победа «ирисок» с 4 марта. За это время в АПЛ мерсисайдцы потерпели два поражения и трижды сыграли вничью.
Лондонский «Арсенал» в 33 матчах набрал 46 очков и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Эвертон» (52) — на восьмом месте. Подопечные Карло Анчелотти имеют матч в запасе.
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