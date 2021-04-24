Эден Азар попал в заявку на матч с «Бетисом»

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар попал в заявку на матч 32-го тура чемпионата Испании с «Бетисом», сообщает пресс-служба «сливочных». Игра состоится 24 апреля на поле стадиона «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Старт встречи – в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что футболиста уже долгое время мучают боли в голеностопе. Вероятно, эти проблемы являются причиной большинства мышечных травм, полученных им за последнее время. Сторона Азара настаивает на операции, чтобы окончательно избавить его от повреждения, и, скорее всего, хирургическое вмешательство состоится.
В случае операции Эден точно пропустит оставшуюся часть сезона. Его участие в чемпионате Европы — 2020 в составе сборной Бельгии окажется под вопросом.
13 марта Азар вернулся на поле после продолжительного восстановления. Позднее стало известно, что игрок вновь травмировался. В нынешнем сезоне 30-летний форвард провёл девять матчей в испанской Примере, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
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