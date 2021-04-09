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Зидан: надеюсь, это не последнее «класико» для Рамоса и он останется в «Реале»

Зидан: надеюсь, это не последнее «класико» для Рамоса и он останется в «Реале»
Футбол / Испания 0
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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча с «Барселоной» ответил на вопрос о возможном уходе капитана команды, защитника Серхио Рамоса, по окончании сезона, а также высказался о кадровых проблемах.

«Надеюсь, это не последнее «класико» для Рамоса и он останется в «Реале». Эден Азар не сможет сыграть. Мы испытывали проблемы с травмами, но у нас большой состав, и каждый игрок привержен общей цели», — приводит слова Зидана Marca.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет сохранить Рамоса в команде, но не может договориться с 35-летним футболистом об условиях нового контракта. Действующее соглашение истекает этим летом.

Матч 30-го тура испанской Примеры «Реал» — «Барселона» состоится 10 апреля на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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