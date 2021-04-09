Зидан: надеюсь, это не последнее «класико» для Рамоса и он останется в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча с «Барселоной» ответил на вопрос о возможном уходе капитана команды, защитника Серхио Рамоса, по окончании сезона, а также высказался о кадровых проблемах.



«Надеюсь, это не последнее «класико» для Рамоса и он останется в «Реале». Эден Азар не сможет сыграть. Мы испытывали проблемы с травмами, но у нас большой состав, и каждый игрок привержен общей цели», — приводит слова Зидана Marca.



Ранее сообщалось, что «Реал» хочет сохранить Рамоса в команде, но не может договориться с 35-летним футболистом об условиях нового контракта. Действующее соглашение истекает этим летом.



Матч 30-го тура испанской Примеры «Реал» — «Барселона» состоится 10 апреля на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.