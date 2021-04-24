Роберто Фирмино назвал трёх защитников, против которых сложнее всего играть

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино назвал трёх защитников, против которых сложнее всего играть.



«Ван Дейк, Джо Гомес… Имелось в виду из числа соперников «Ливерпуля»? Не-не! Ван Дейка и Джо Гомеса оставляем, а третьего я тогда подумаю. Кого бы взять третьим? Давайте назову… Пффф… Даже не знаю. Выберу Тьяго Силву», — сказал Фирмино в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру для «Okko Спорт».



Напомним, 19 апреля в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» состоялся матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль». Встреча завершилась вничью — 1:1. «Ливерпуль» в 32 матчах набрал 53 очка и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Лидс Юнайтед» (46) идёт на 10-м месте.