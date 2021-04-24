Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тамбов» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Роберто Фирмино назвал трёх защитников, против которых сложнее всего играть

Роберто Фирмино назвал трёх защитников, против которых сложнее всего играть
Футбол / Англия 0

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино назвал трёх защитников, против которых сложнее всего играть.

«Ван Дейк, Джо Гомес… Имелось в виду из числа соперников «Ливерпуля»? Не-не! Ван Дейка и Джо Гомеса оставляем, а третьего я тогда подумаю. Кого бы взять третьим? Давайте назову… Пффф… Даже не знаю. Выберу Тьяго Силву», — сказал Фирмино в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру для «Okko Спорт».

Напомним, 19 апреля в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» состоялся матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» — «Ливерпуль». Встреча завершилась вничью — 1:1. «Ливерпуль» в 32 матчах набрал 53 очка и занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Лидс Юнайтед» (46) идёт на 10-м месте.

Фирмино: 7:0 со «Спартаком»? Клянусь, что не помню этого матча!
Бразилец рассказывает, через что прошёл, чтобы стать нападающим «Ливерпуля».
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021