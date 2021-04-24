Фирмино: 7:0 со «Спартаком»? Клянусь, что не помню этого матча!

Благодаря Okko Спорт (вещатель АПЛ в России) появилась возможность делать короткие интервью с футболистами из чемпионата Англии. Недавно выходил разговор с вратарём «Сити» Эдерсоном, а теперь публикуем интервью с форвардом «Ливерпуля» Роберто Фирмино, которого уместнее спрашивать не про забитые мячи, а голевые передачи.

– Какой из своих ассистов считаете лучшим в АПЛ?

– Каждый (смеётся).

– Разве было что-то лучше, чем в матче с «Лестером»?

– С «Лестером»?

– Да, передача на Салаха.

– А-а… Пожалуй, моя самая красивая голевая в нынешнем сезоне, но до этого получались и получше.

– А вы тогда видели или только догадывались, что Салах окажется в нужном месте?

– Я знал. У меня, конечно, нет глаз на спине, но я заметил, как он подбегал.

– Назовите трёх центральных защитников, против которых вам было тяжелее всего играть.

– Ван Дейк, Джо Гомес…

– Имелось в виду из числа соперников «Ливерпуля»...

– Не-не! Ван Дейка и Джо Гомеса оставляем, а насчёт третьего я тогда подумаю. Кого бы взять третьим? Давайте назову… Пффф… Даже не знаю. Выберу Тьяго Силву.

– Вы ведь родом из простой семьи? Вам приходилось в детстве работать?

– Да, я из скромной семьи. Мой отец был уличным продавцом – торговал минеральной водой, газировкой и пивом. Когда у меня получалось, то я ему помогал. Во время праздников и концертов был особый спрос. Ещё я делал всякое по дому, хотя, конечно, больше хотел играть с мячом. Родители всегда злились, если я им не помогал, но меня всё тянуло к футболу.

– Каково вам сейчас, будучи топ-футболистом, вспоминать то время?

– Отрадно видеть такое развитие – то, где я начинал и где нахожусь сейчас. У каждого из нас свой путь – в какой семье ты бы не родился. Сейчас я себя чувствую готовым ко всему, потому что никогда не сдавался и преодолевал трудности. Спасибо богу, что я нахожусь сегодня здесь.

– О каких трудностях речь?

– Я рано покинул дом. Мне тогда было 15 лет. Год не видел родных – это непросто в таком возрасте. В 18 лет я уехал в Германию – вообще другую страну с непривычной культурой, с более холодным климатом. Тяжело побороть желание вернуться домой. В такие моменты приходилось преодолевать себя, верить в своё дело и продолжать расти каждый день.

– Говорят, что вы достаточно спокойный, смирный, а в детстве даже были малообщительным. Вас так воспитывали, чтобы вы не общались с бандитами на улице?

– Да, это идёт от воспитания. Родители многому научили – советовали и объясняли, как себя надо вести в разных ситуациях. Я им только благодарен за наставления.

– Вы не тот человек, кто бьёт со всех точек – ваша манера игры более скромная. Воспитание отразилось на стиле игры в футбол?

– Слушайте, мне трудно себя оценить. Я знаю, что мне нравится помогать команде: будь то гол, передача, оборона или что-то другое. У каждого футболиста свой стиль. Мне нравится играть красиво и делать всё возможное для победы.

– Увы, у нас заканчивается время на интервью. Ещё несколько вещей коротко. Во-первых, зачем ваш соотечественник Алиссон отпустил усы в стиле Пабло Эскобара?

– (Смеётся). Да, было забавно такое увидеть. Но это его право – пускай делает, как ему нравится. Хотя сейчас он уже сбрил – вернулся в своё нормальное состояние.

– Болельщики часто пишут про ваши белые зубы. Даже Юрген Клопп их отмечал.

– Главное – заботиться о них, чистить постоянно. А улыбка у меня всегда была такой – я часто улыбаюсь, потому что в моём сердце много любви. Иногда бываю суровым, но чаще всё-таки улыбаюсь.

– Обычно не достаточно просто чистить зубы, чтобы добиться такой белизны.

– Ну да, тут ещё порселана – так называется по-португальски. Её специально накладывают на зубы.

«Когда шейх будет давать медаль, я её не возьму». Как Клопп менял психологию «Ливерпуля» До прихода Юргена красные четверть века не побеждали в АПЛ. С ним стали сильнейшими в мире.

– Я – из России, поэтому хотел ещё спросить про победу со счётом 7:0 в Лиге чемпионов. Вам не было жалко «Спартак»? Нельзя было остановиться на 5:0?

– Чёрт, я не помню этого матча. Я вам клянусь!

– Серьёзно? Не помните?

– Неа.