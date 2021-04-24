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Какое дерби «Спартак» — ЦСКА для вас стало самым памятным? Расскажите нам!

Какое дерби «Спартак» — ЦСКА для вас стало самым памятным? Расскажите нам!
Футбол / РПЛ 0

Встреча «Спартака» и ЦСКА для многих самая долгожданная в сезоне, и уже в это воскресенье московские клубы встретятся вновь. Поделитесь с нами своим самым памятным дерби, которое запомнилось вам по какой-либо причине – феерической победе или поражения вашего клуба, событиям на трибуне или до матча. Описывайте как можно подробнее, чтобы мы и читатели смогли вместе с вами снова пережить те моменты. Только, пожалуйста, без мата – такие истории не пройдут модерацию.

Матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА состоится завтра, 25 апреля, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 16:30 мск. «Спартак» в 26 матчах набрал 47 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА (46) — на пятом месте.

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