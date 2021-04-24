Какое дерби «Спартак» — ЦСКА для вас стало самым памятным? Расскажите нам!
Встреча «Спартака» и ЦСКА для многих самая долгожданная в сезоне, и уже в это воскресенье московские клубы встретятся вновь. Поделитесь с нами своим самым памятным дерби, которое запомнилось вам по какой-либо причине – феерической победе или поражения вашего клуба, событиям на трибуне или до матча. Описывайте как можно подробнее, чтобы мы и читатели смогли вместе с вами снова пережить те моменты. Только, пожалуйста, без мата – такие истории не пройдут модерацию.
Матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА состоится завтра, 25 апреля, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 16:30 мск. «Спартак» в 26 матчах набрал 47 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА (46) — на пятом месте.
Рекомендуем вам
- 24 апреля 2021
-
11:54
-
11:50
-
11:45
-
11:30
-
11:27
-
11:14
-
11:07
-
10:58
-
10:55
-
10:33
-
10:30
-
10:07
-
09:59
-
09:57
-
09:45
-
09:37
-
09:30
-
09:16
-
08:34
-
07:59
-
05:16
-
05:02
-
03:02
-
02:25
-
02:07
-
01:23
-
00:59
-
00:39
-
00:36
-
00:22
-
00:13
-
00:11
- 23 апреля 2021
-
23:53
-
23:52
-
23:51
Партнерский контент
Рекомендуем вам