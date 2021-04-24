«Зенит» — «Ротор»: составы команд на матч 27-го тура РПЛ

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Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Ротора» на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Ротор».



«Зенит»: Лунёв, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Сутормин, Мостовой, Барриос, Вендел, Дзюба, Дриусси, Малком.



Запасные: Кержаков, Одоевский, Караваев, Круговой, Хотулёв, Жирков, Оздоев, Ерохин, Кузяев, Кравцов, Шамкин.



«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Алейник, Песегов, Жигулёв, Кипиани, Серченков, Давиташвили, Муллин, Щёткин.



Запасные: Обухов, Вершков, Макаров, Медведь, Фламарион.

«Зенит» в 26 матчах набрал 55 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (18) — на 15-м месте.