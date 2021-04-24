«Зенит» — «Ротор»: составы команд на матч 27-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Ротора» на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенит» — «Ротор».
«Зенит»: Лунёв, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Сутормин, Мостовой, Барриос, Вендел, Дзюба, Дриусси, Малком.
Запасные: Кержаков, Одоевский, Караваев, Круговой, Хотулёв, Жирков, Оздоев, Ерохин, Кузяев, Кравцов, Шамкин.
«Ротор»: Чондрич, Байрыев, Кверквелия, Алейник, Песегов, Жигулёв, Кипиани, Серченков, Давиташвили, Муллин, Щёткин.
Запасные: Обухов, Вершков, Макаров, Медведь, Фламарион.
«Зенит» в 26 матчах набрал 55 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (18) — на 15-м месте.
- 24 апреля 2021
-
16:43
-
16:30
-
16:29
-
16:26
-
16:24
-
16:06
-
16:01
-
15:52
-
15:51
-
15:41
-
15:30
-
15:18
-
15:15
-
15:09
-
15:08
-
14:51
-
14:45
-
14:37
-
14:36
-
14:26
-
14:20
-
13:50
-
13:46
-
13:30
-
13:21
-
13:08
-
12:53
-
12:49
-
12:25
-
12:18
-
11:54
-
11:50
-
11:45
-
11:30
-
11:27