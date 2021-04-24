«Зенит» разгромил «Ротор»

Сегодня, 24 апреля, состоялся матч «Зенит» — «Ротор». Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск.



На 45+2-й минуте защитник «Ротора» Соломон Кверквелия, пытаясь перехватить прострел, поразил собственные ворота. На 56-й минуте нападающий «Зенита» Малком выстрелом от края штрафной поразил ворота гостей. На 65-й минуте игрок питерской команды Андрей Мостовой утроил преимущество, реализовав выход один-на-один. Форвард клуба из Санкт-Петербурга Артём Дзюба довёл разницу в счёте до разгромной на 75-й минуте, кивком головы поразив пустые ворота. Спустя 3 минуты, полузащитник «Зенита» Александр Ерохин ударом с отскока забил пятый гол в матче. На 87-й минуте полузащитник питерской команды Алексей Сутормин поставил точку в матче.



Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу сине-бело-голубых 6:0. Волгоградский клуб проиграл шесть матчей подряд. Общая разница забитых/пропущенных мячей — 0:18



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Ассистенты — Адлан Хатуев (Грозный) и Андрей Гурбанов (Краснодар). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).



«Зенит» в 27 матчах набрал 58 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (18) — на 15-м месте.