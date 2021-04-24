«Уотфорд» вернулся в английскую Премьер-лигу спустя год после вылета

«Уотфорд» досрочно, за два тура до завершения сезона Чемпионшипа, вышел в английскую Премьер-лигу.
В 44-м туре Чемпионшипа «шершни», обыграли «Миллуолл» (1:0) и оторвались от «Брентфорда» на 10 очков (у «пчёл» есть матч в запасе", что означает досрочный выход «Уотфорда» в АПЛ минимум со второго места.
Фотографию можно увидеть на странице Уотфорда в "Твиттере".
Команда из графства Хартфордшир возвращается в АПЛ спустя год. В сезоне-2019/2020 «шершни» вылетели из английской Премьер-лиги, заняв предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице. В 38 матчах «Уотфорд» одержал восемь побед, десять раз сыграл вничью и потерпел 20 поражений.
«Шершни» стали второй командой, вышедшей в АПЛ из Чемпионшипа. Неделю назад, 17 апреля, «Норвич» обеспечил себе выход в английскую Премьер-лигу, также вернувшись всего через год после вылета.
Третья путёвка в АПЛ будет разыграна по результатам плей-офф, куда попадают команды, занявшие места с 3-го по 6-е.
- 24 апреля 2021
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