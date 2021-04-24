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«Уотфорд» вернулся в английскую Премьер-лигу спустя год после вылета

«Уотфорд» вернулся в английскую Премьер-лигу спустя год после вылета
Футбол / Англия 0
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«Уотфорд» досрочно, за два тура до завершения сезона Чемпионшипа, вышел в английскую Премьер-лигу.

В 44-м туре Чемпионшипа «шершни», обыграли «Миллуолл» (1:0) и оторвались от «Брентфорда» на 10 очков (у «пчёл» есть матч в запасе", что означает досрочный выход «Уотфорда» в АПЛ минимум со второго места.

Фотографию можно увидеть на странице Уотфорда в "Твиттере".

Команда из графства Хартфордшир возвращается в АПЛ спустя год. В сезоне-2019/2020 «шершни» вылетели из английской Премьер-лиги, заняв предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице. В 38 матчах «Уотфорд» одержал восемь побед, десять раз сыграл вничью и потерпел 20 поражений.

«Шершни» стали второй командой, вышедшей в АПЛ из Чемпионшипа. Неделю назад, 17 апреля, «Норвич» обеспечил себе выход в английскую Премьер-лигу, также вернувшись всего через год после вылета.

Третья путёвка в АПЛ будет разыграна по результатам плей-офф, куда попадают команды, занявшие места с 3-го по 6-е.

Англия - Чемпионшип. Чемпионшип. 44-й тур
24 апреля 2021, суббота. 17:00 МСК
Уотфорд
Уотфорд
Окончен
1 : 0
Миллуолл
Лондон
1:0 Сарр – 11' (пен)
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