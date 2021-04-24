Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Метц» в матче Лиги 1

В матче 34-го тура французской Лиги 1 «Метц» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце и завершилась со счётом 1:3.



Уже на 4-й минуте встречи счёт открыл нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Сразу после перерыва, на 46-й минуте, защитник хозяев Фабьен Сантонз сравнял счёт. Ничейный результат не слишком долго оставался на табло. На 59-й минуте Мбаппе оформил дубль и снова вывел парижан вперёд. У форварда «ПСЖ» 25 голов в 29 играх в этом сезоне Лиги 1. На 89-й минуте нападающих гостей Мауро Икарди, реализовав пенальти, установил итоговый счёт в матче. Финальный свисток зафиксировал победу «ПСЖ» 3:1.



Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Вилли Делажо. Ассистенты — Филипп Жеанн и Эрван Фенжан. Резервный рефери — Александр Перро Ньель.



«Пари Сен-Жермен» набрал 72 очка и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. «Метц» (43) — на 10-м месте.