Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Метц» в матче Лиги 1

В матче 34-го тура французской Лиги 1 «Метц» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце и завершилась со счётом 1:3.
Уже на 4-й минуте встречи счёт открыл нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Сразу после перерыва, на 46-й минуте, защитник хозяев Фабьен Сантонз сравнял счёт. Ничейный результат не слишком долго оставался на табло. На 59-й минуте Мбаппе оформил дубль и снова вывел парижан вперёд. У форварда «ПСЖ» 25 голов в 29 играх в этом сезоне Лиги 1. На 89-й минуте нападающих гостей Мауро Икарди, реализовав пенальти, установил итоговый счёт в матче. Финальный свисток зафиксировал победу «ПСЖ» 3:1.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Вилли Делажо. Ассистенты — Филипп Жеанн и Эрван Фенжан. Резервный рефери — Александр Перро Ньель.
«Пари Сен-Жермен» набрал 72 очка и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. «Метц» (43) — на 10-м месте.
- 24 апреля 2021
-
21:03
-
20:56
-
20:55
-
20:43
-
20:36
-
20:35
-
20:27
-
20:13
-
20:12
-
20:06
-
19:58
-
19:51
-
19:50
-
19:30
-
19:24
-
19:19
-
19:06
-
19:00
-
18:54
-
18:52
-
18:42
-
18:35
-
18:30
-
18:25
-
18:21
-
18:14
-
18:01
-
17:57
-
17:45
-
17:43
-
17:31
-
17:30
-
17:25
-
17:22
-
17:12