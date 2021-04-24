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Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Метц» в матче Лиги 1

Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Метц» в матче Лиги 1
Футбол / Франция 0
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В матче 34-го тура французской Лиги 1 «Метц» принимал «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце и завершилась со счётом 1:3.

Уже на 4-й минуте встречи счёт открыл нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Сразу после перерыва, на 46-й минуте, защитник хозяев Фабьен Сантонз сравнял счёт. Ничейный результат не слишком долго оставался на табло. На 59-й минуте Мбаппе оформил дубль и снова вывел парижан вперёд. У форварда «ПСЖ» 25 голов в 29 играх в этом сезоне Лиги 1. На 89-й минуте нападающих гостей Мауро Икарди, реализовав пенальти, установил итоговый счёт в матче. Финальный свисток зафиксировал победу «ПСЖ» 3:1.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Вилли Делажо. Ассистенты — Филипп Жеанн и Эрван Фенжан. Резервный рефери — Александр Перро Ньель.

«Пари Сен-Жермен» набрал 72 очка и занимает первое место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2020/2021. «Метц» (43) — на 10-м месте.

Франция - Лига 1. 34-й тур
24 апреля 2021, суббота. 18:00 МСК
Метц
Метц
Окончен
1 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 Мбаппе – 4'   1:1 Сентонс – 46'   1:2 Мбаппе – 59'   1:3 Икарди – 89' (пен)
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