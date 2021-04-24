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Вернер хлёстким ударом в касание завершил атаку «Челси» в матче с «Вест Хэмом». Видео

Вернер хлёстким ударом в касание завершил атаку «Челси» в матче с «Вест Хэмом». Видео
Футбол / Англия 0
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На Олимпийском стадионе в Лондоне проходит матч 33-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси». После первого тайма счёт 1:0 в пользу синих.

Счёт был открыт на 43-й минуте встречи — защитник «Челси» Бенджамин Чилуэлл с левого фланга прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, откуда нападающий Тимо Вернер одним касанием переправил мяч в сетку.

Видео голевого удара Тимо Вернера

Это шестой гол 25-летнего немецкого нападающего в нынешнем сезоне АПЛ. Последний раз Вернер отличался голом в матче английской Премьер-лиги аж 15 февраля (встреча 24-го тура с «Ньюкасл Юнайтед» — 2:0).

Подопечные Томаса Тухеля в 32 матчах набрали 55 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Молотобойцы» (55) — на пятом месте, уступая синим лишь по дополнительным показателям.

Матч первого круга «Челси» — «Вест Хэм Юнайтед» состоялся 21 декабря 2020 года и завершился победой «аристократов» со счётом 3:0.

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