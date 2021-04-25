Эвра: самая большая ошибка «Ювентуса» — это увольнение Аллегри

Бывший защитник «Ювентуса» Патрис Эвра высказался о текущем положении дел в туринском клубе.
«Ювентус» не выиграет скудетто из-за «Интера», который всё продумал, пригласив много бывших игроков, ранее выступавших в Турине. Антонио Конте — тренер с другой планеты, а Джузеппе Маротта творил чудеса в «Ювентусе», покупая великих игроков.
Я желаю Андреа Пирло удачи, он мой отличный друг, я надеюсь, что он сможет оставаться в «Ювентусе» как можно дольше, но я должен также сказать, что самой большой ошибкой было увольнение Аллегри. Он умный тренер, болельщики критиковали его, даже когда он выигрывал титулы и вывел клуб в финал Лиги чемпионов. Вы думали, что он человек «Милана», но поверьте мне, он любил и до сих пор любит «Ювентус».
Крах Суперлиги? Я действительно разочарован этим турниром, я хотел бы, чтобы все болельщики, нынешние и бывшие игроки, комментаторы и эксперты вложили ту же энергию в борьбу с расизмом в футболе или, тем более, чтобы спасти нашу планету. Когда мы все едины, мы можем добиться великих целей, а не просто остановить эту яростную лигу», — приводит слова Эвра Football Italia.
- 25 апреля 2021
-
04:12
-
03:54
-
03:37
-
03:21
-
03:04
-
02:17
-
02:00
-
01:48
-
01:31
-
00:59
-
00:40
-
00:23
-
00:15
-
00:07
-
00:03
- 24 апреля 2021
-
23:53
-
23:41
-
23:40
-
23:16
-
23:14
-
23:00
-
22:44
-
22:41
-
22:25
-
22:17
-
22:04
-
21:47
-
21:43
-
21:39
-
21:39
-
21:34
-
21:31
-
21:29
-
21:22
-
21:22