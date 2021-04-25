Эвра: самая большая ошибка «Ювентуса» — это увольнение Аллегри

Бывший защитник «Ювентуса» Патрис Эвра высказался о текущем положении дел в туринском клубе.



«Ювентус» не выиграет скудетто из-за «Интера», который всё продумал, пригласив много бывших игроков, ранее выступавших в Турине. Антонио Конте — тренер с другой планеты, а Джузеппе Маротта творил чудеса в «Ювентусе», покупая великих игроков.



Я желаю Андреа Пирло удачи, он мой отличный друг, я надеюсь, что он сможет оставаться в «Ювентусе» как можно дольше, но я должен также сказать, что самой большой ошибкой было увольнение Аллегри. Он умный тренер, болельщики критиковали его, даже когда он выигрывал титулы и вывел клуб в финал Лиги чемпионов. Вы думали, что он человек «Милана», но поверьте мне, он любил и до сих пор любит «Ювентус».



Крах Суперлиги? Я действительно разочарован этим турниром, я хотел бы, чтобы все болельщики, нынешние и бывшие игроки, комментаторы и эксперты вложили ту же энергию в борьбу с расизмом в футболе или, тем более, чтобы спасти нашу планету. Когда мы все едины, мы можем добиться великих целей, а не просто остановить эту яростную лигу», — приводит слова Эвра Football Italia.

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