«Уфа» — «Сочи»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Сегодня, 25 апреля, состоится матч «Уфа» — «Сочи». Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Уфа» — «Сочи» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным. Ассистенты — Дмитрий Сафьян (Москва) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).
«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Сочи».
«Уфа» в 26 матчах набрала 20 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (43) — на седьмом месте.
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