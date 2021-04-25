«Уфа» — «Сочи»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Сегодня, 25 апреля, состоится матч «Уфа» — «Сочи». Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Уфа» — «Сочи» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным. Ассистенты — Дмитрий Сафьян (Москва) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Сочи».



«Уфа» в 26 матчах набрала 20 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (43) — на седьмом месте.