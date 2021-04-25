Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Больше не могу этого выносить». В чемпионате Болгарии произошёл расистский скандал

«Больше не могу этого выносить». В чемпионате Болгарии произошёл расистский скандал
Футбол / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Во время матча 26-го тура чемпионата Болгарии «Этыр» — «Славия» (1:1) произошёл расистский скандал. Габонский игрок «Этыра» Гаэтан Мисси-Мезу заявил, что подвергся расистским оскорблениям со стороны вратаря «Славии» Светослава Вуцова.

«Случилось нечто серьёзное. Событие, которому нет места ни на футбольном поле, ни в жизни. Оскорбления из-за цвета кожи, религии или по любой другой причине недопустимы. Когда я сообщил арбитру, что вратарь назвал меня обезьяной, он не послушал и даже пригрозил, что накажет меня жёлтой карточкой. Я пытался спорить и дать понять, что это серьёзная проблема, но он не хотел слушать. Поэтому задаюсь вопросом: «Что делать? Что нужно сделать, чтобы это прекратилось?». Я не первый и не последний человек, попадающий в подобную ситуацию, но я устал, я больше не могу этого выносить. Поэтому я сделаю всё, чтобы расизму не было места в футболе и в мире в целом. Остановите расизм!» — написал Мисси-Мезу на своей странице в «Фейсбуке».

АПЛ бойкотирует социальные сети с целью искоренить ненависть в Интернете
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021