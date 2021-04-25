«Больше не могу этого выносить». В чемпионате Болгарии произошёл расистский скандал

Во время матча 26-го тура чемпионата Болгарии «Этыр» — «Славия» (1:1) произошёл расистский скандал. Габонский игрок «Этыра» Гаэтан Мисси-Мезу заявил, что подвергся расистским оскорблениям со стороны вратаря «Славии» Светослава Вуцова.
«Случилось нечто серьёзное. Событие, которому нет места ни на футбольном поле, ни в жизни. Оскорбления из-за цвета кожи, религии или по любой другой причине недопустимы. Когда я сообщил арбитру, что вратарь назвал меня обезьяной, он не послушал и даже пригрозил, что накажет меня жёлтой карточкой. Я пытался спорить и дать понять, что это серьёзная проблема, но он не хотел слушать. Поэтому задаюсь вопросом: «Что делать? Что нужно сделать, чтобы это прекратилось?». Я не первый и не последний человек, попадающий в подобную ситуацию, но я устал, я больше не могу этого выносить. Поэтому я сделаю всё, чтобы расизму не было места в футболе и в мире в целом. Остановите расизм!» — написал Мисси-Мезу на своей странице в «Фейсбуке».
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