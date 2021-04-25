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АПЛ бойкотирует социальные сети с целью искоренить ненависть в Интернете

АПЛ бойкотирует социальные сети с целью искоренить ненависть в Интернете
Футбол / Англия 0
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Футбольная ассоциация Англии, АПЛ, Чемпионшип, Ассоциация профессиональных футболистов, а также женские футбольные лиги намерены бойкотировать социальные сети с 30 апреля по 3 мая 2021 года с целью искоренить ненависть в Интернете, сообщает Goal.

Согласно источнику, в сезоне-2020/2021 было выявлено ещё больше случаев оскорбления спортсменов со стороны интернет-троллей. При этом социальные сети не прикладывают достаточно усилий, чтобы добиться реальных последствий для распространителей ненависти в сети. Запланированный бойкот включает в себя отключение аккаунтов в «Твиттере», «Инстаграме» и «Фейсбуке» участников всех мужских и женских профессиональных соревнований Англии.

Участники протеста намереваются добиться, чтобы правительство поняло значение этих коллективных действий и обеспечило, чтобы законопроект о безопасности в Интернете имел весомую законодательную базу.

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