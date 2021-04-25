Дзагоев: ЦСКА нужно побеждать в дерби и реабилитироваться перед болельщиками

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился ожиданиями от предстоящей игры со «Спартаком».



«Важная игра для нас как в плане турнирной таблицы, так и в плане соперничества со «Спартаком». Это дерби, тут лишних слов не надо, все все понимают. Нам нужно обязательно побеждать, подниматься в таблице и реабилитироваться перед болельщиками. Как они часто говорят: «обыграйте «Спартак», и мы все простим!» Приложим максимум усилий для победы, по-другому и быть не может», — приводит слова Дзагоева пресс-служба клуба.



Стартовый свисток дерби «Спартак» — ЦСКА прозвучит сегодня в 16:30 мск.



«Армейcкая» команда после 26 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков. «Спартак» располагается на третьей строчке с 47 набранными очками.