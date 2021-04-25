Флорентино Перес намерен подать в суд на УЕФА после провала Суперлиги

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес намерен подать в суд на УЕФА после того, как провалилась европейская Суперлига, сообщает Corriere della Sera.



Напомним, ранее участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Однако после ряда призывов от футбольных федераций и ассоциаций, а также после угроз санкциями от УЕФА и ФИФА клубы один за другим начали отказываться от участия в турнире.



По информации источника, несмотря на отказ большинства клубов от участия в проекте, Суперлига продолжает существовать как юридическое лицо. Перес считает, что действия УЕФА нарушают антимонопольное законодательство. Глава мадридского клуба уверен, что УЕФА не имеет права быть организатором всех европейских турниров, и планирует обратиться в суд.

Чеферин — о клубах Суперлиги: каждый должен нести ответственность за то, что сделал