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Флорентино Перес намерен подать в суд на УЕФА после провала Суперлиги

Флорентино Перес намерен подать в суд на УЕФА после провала Суперлиги
Футбол / Испания 0
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес намерен подать в суд на УЕФА после того, как провалилась европейская Суперлига, сообщает Corriere della Sera.

Напомним, ранее участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Однако после ряда призывов от футбольных федераций и ассоциаций, а также после угроз санкциями от УЕФА и ФИФА клубы один за другим начали отказываться от участия в турнире.

По информации источника, несмотря на отказ большинства клубов от участия в проекте, Суперлига продолжает существовать как юридическое лицо. Перес считает, что действия УЕФА нарушают антимонопольное законодательство. Глава мадридского клуба уверен, что УЕФА не имеет права быть организатором всех европейских турниров, и планирует обратиться в суд.

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