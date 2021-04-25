Флорентино Перес намерен подать в суд на УЕФА после провала Суперлиги

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес намерен подать в суд на УЕФА после того, как провалилась европейская Суперлига, сообщает Corriere della Sera.
Напомним, ранее участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Однако после ряда призывов от футбольных федераций и ассоциаций, а также после угроз санкциями от УЕФА и ФИФА клубы один за другим начали отказываться от участия в турнире.
По информации источника, несмотря на отказ большинства клубов от участия в проекте, Суперлига продолжает существовать как юридическое лицо. Перес считает, что действия УЕФА нарушают антимонопольное законодательство. Глава мадридского клуба уверен, что УЕФА не имеет права быть организатором всех европейских турниров, и планирует обратиться в суд.
- 25 апреля 2021
-
13:59
-
13:50
-
13:36
-
13:28
-
13:24
-
13:11
-
13:02
-
12:51
-
12:43
-
12:34
-
12:30
-
12:10
-
11:49
-
11:37
-
11:29
-
11:22
-
11:01
-
10:49
-
10:43
-
10:30
-
10:25
-
10:24
-
10:03
-
10:03
-
09:50
-
09:48
-
09:33
-
09:31
-
09:30
-
09:30
-
08:23
-
06:01
-
05:37
-
05:12
-
04:12