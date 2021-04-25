Леонардо — о ситуации с Суперлигой: «ПСЖ» гордится своим президентом

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо поделился мнением о президенте парижской команды Нассере Аль-Хелаифи.
«Мы гордимся нашим президентом, знаем, какую работу он провёл в клубе. На данный момент он занимает действительно важную лидерскую позицию. Думаю, принимая решение насчёт Суперлиги, президент руководствовался своими ценностями и ценностями клуба. Теперь он стал главой Ассоциации европейских клубов. Это признание его как человека, с которым можно сотрудничать даже в непростой для футбола период. Все борются, переживают тяжёлый момент, но это не повод для нарушения привычного уклада. Я горжусь Нассером», — приводит слова Леонардо Canal+.
Напомним, ранее обязанности главы Ассоциации европейских клубов исполнял президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, занявший пост вице-президента Европейской Суперлиги.
- 25 апреля 2021
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