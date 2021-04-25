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«Сочи» обыграл «Уфу» благодаря голу Нобоа с пенальти на 90+1-й минуте

«Сочи» обыграл «Уфу» благодаря голу Нобоа с пенальти на 90+1-й минуте
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 25 апреля, состоялся матч «Уфа» — «Сочи». Встреча 27-го тура Российской Премьер-Лиги прошла на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск.

Уже на восьмой минуте встречи игрок «Сочи» Данил Прохин вывел свою команду вперёд, точно пробив после передачи Кристиана Нобоа. На 14-й минуте Антон Заболотный удвоил преимущество сочинской команды, с близкой дистанции поразив ворота. Хозяева сократили отрыв пять минут спустя, нападающий «Уфы» Вячеслав Кротов высоко выпрыгнул и ударом головой отправил мяч в сетку ворот Николая Заболотного. На 45-й минуте защитник «Сочи» Ибрагим Цаллагов грубо нарушил правила. Арбитр встречи незамедлительно показал вторую жёлтую карточку игроку, оставив гостей в меньшинстве. Во втором тайме преимущество перешло к «Уфе», сравнять счёт уфимской команде удалось ближе к концовке встречи. Нападающий хозяев Тимур Жамалетдинов отправил мяч в ворота после передачи Дмитрия Сысуева. Однако на 90+1-й минуте защитник «Уфы» Боян Йокич коснулся мяча рукой в своей штрафной. Арбитр встречи принял решение удалить Йокича и назначить пенальти в ворота уфимской команды. Кристиан Нобоа уверенно реализовал назначенный одиннадцатиметровый и принёс победу «Сочи».

Финальный свисток рефери зафиксировал победу «Сочи» 3:2.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным. Ассистенты — Дмитрий Сафьян (Москва) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

«Чемпионат» также провёл текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Сочи».

«Уфа» в 26 матчах набрала 20 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (46) — на пятом месте.

Россия - Премьер-Лига. 27-й тур
25 апреля 2021, воскресенье. 14:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
2 : 3
Сочи
Сочи
0:1 Прохин – 8'   0:2 Заболотный – 14'   1:2 Кротов – 19'   2:2 Жамалетдинов – 78'   2:3 Нобоа – 90+1' (пен)
Удаления: Йокич – 90+1' / Цаллагов – 45'
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