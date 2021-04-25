Крис Вуд прокомментировал свой первый хет-трик в АПЛ

Нападающий «Бёрнли» Крис Вуд прокомментировал победу бордовых в матче 33-го тура АПЛ с «Вулверхэмптон Уондерерс» (4:0). В этом матче Вуд оформил свой первый хет-трик в АПЛ.



«Это был матч, в котором мы должны были играть первым номером, и наша команда очень хорошо начала с самых первых минут. Мы отлично проводим последние матчи. Очевидно, что мы не смогли добиться положительного для себя результата в последних трёх встречах, но даже тогда мы играли очень хорошо.



Сегодня со мной в атаке был отличный партнёр. Это чуть ли не первый раз, когда я играл в паре с Матейем Выдрой с первых минут, но у нас было отличное взаимопонимание. Конечно, нельзя не отметить человека, который делает отличные голевые передачи — Дуайт Макнил. Он уже является выдающимся игроком, и у него впереди блестящее будущее.



Очевидно, что на прошлой неделе мы играли с «Манчестер Юнайтед» на равных. Игроки «МЮ» просто наказывали нас за наши ошибки. Мы хорошо играли тогда, а сейчас знали, что должны выйти на поле и снова сыграть в такой же футбол, а в таком случае результат придёт.



Мы знали, что находимся на той позиции в турнирной таблице, когда всё в наших руках, и это главное. Эта победа немного облегчила нашу задачу, но впереди ещё пять трудных матчей, и только после них мы увидим, где окажемся», — приводит слова 29-летнего новозеландца BBC.

Видео первого гола Криса Вуда в матче с «Вулвз»

Подопечные Шона Дайча в 33 матчах набрали 36 очков и поднялись на 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (41) — на 12-м месте.