Крис Вуд прокомментировал свой первый хет-трик в АПЛ

Нападающий «Бёрнли» Крис Вуд прокомментировал победу бордовых в матче 33-го тура АПЛ с «Вулверхэмптон Уондерерс» (4:0). В этом матче Вуд оформил свой первый хет-трик в АПЛ.
«Это был матч, в котором мы должны были играть первым номером, и наша команда очень хорошо начала с самых первых минут. Мы отлично проводим последние матчи. Очевидно, что мы не смогли добиться положительного для себя результата в последних трёх встречах, но даже тогда мы играли очень хорошо.
Сегодня со мной в атаке был отличный партнёр. Это чуть ли не первый раз, когда я играл в паре с Матейем Выдрой с первых минут, но у нас было отличное взаимопонимание. Конечно, нельзя не отметить человека, который делает отличные голевые передачи — Дуайт Макнил. Он уже является выдающимся игроком, и у него впереди блестящее будущее.
Очевидно, что на прошлой неделе мы играли с «Манчестер Юнайтед» на равных. Игроки «МЮ» просто наказывали нас за наши ошибки. Мы хорошо играли тогда, а сейчас знали, что должны выйти на поле и снова сыграть в такой же футбол, а в таком случае результат придёт.
Мы знали, что находимся на той позиции в турнирной таблице, когда всё в наших руках, и это главное. Эта победа немного облегчила нашу задачу, но впереди ещё пять трудных матчей, и только после них мы увидим, где окажемся», — приводит слова 29-летнего новозеландца BBC.
Видео первого гола Криса Вуда в матче с «Вулвз»
Подопечные Шона Дайча в 33 матчах набрали 36 очков и поднялись на 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптон» (41) — на 12-м месте.
- 25 апреля 2021
-
17:05
-
16:44
-
16:26
-
16:25
-
16:24
-
16:23
-
16:12
-
16:12
-
16:06
-
16:06
-
15:58
-
15:53
-
15:46
-
15:29
-
15:26
-
15:20
-
15:15
-
15:05
-
15:04
-
14:50
-
14:48
-
14:40
-
14:21
-
14:13
-
13:59
-
13:50
-
13:36
-
13:28
-
13:24
-
13:11
-
13:02
-
12:51
-
12:43
-
12:34
-
12:30