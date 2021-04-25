Тарпищев — о новом тренере «Спартака»: Шалимов, Аленичев, Писарев. Можно групповой штаб

Президент Федерации тенниса России Шамиль Анвярович Тарпищев поделился ожиданиями от предстоящего матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА, а также поразмышлял о будущем наставнике красно-белых.



«Сегодня будет хороший матч. Надеюсь, у «Спартака» сработает нападение. Положительные ожидания от дерби. Разговоры о судействе? Просто VAR надо отменять. Без него футбол был интереснее и живее. Ошибки же есть что с VAR, что без него.



Тедеско мне нравится как мотиватор. Кто вместо него? Не думаю об этом. Искал бы варианты с бывшими спартачами. Имена? Они все мои друзья, было бы не правильно называть имена. Карпин, например, уже приобрёл опыт. Есть Шалимов, Аленичев, Писарев. Можно групповой тренерский штаб! Было бы довольно интересно.



Шансы на ЛЧ всё ещё остаются. Если «Спартак» будет играть в прессинг, то обойдёт «Локомотив» и займёт второе место», — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.