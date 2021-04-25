«Лидс» и «Манчестер Юнайтед» не выявили победителя в «противостоянии роз»

В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» на домашнем стадионе «Элланд Роуд» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась вничью — 0:0.



Манкунианцы продлили до 13 матчей свою беспроигрышную серию в АПЛ. «Павлины» теперь не проигрывают в шести матчах чемпионата Англии подряд.



Подопечные Марсело Бьельсы в 33 матчах набрали 47 очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Манчестер Юнайтед» (67) — на втором месте, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 10 очков.



Матчи «Лисд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» известны под названием «противостояние роз». Истоки данного соперничества связаны с сильной враждой двух исторических графств: Ланкашира («МЮ») и Йоркшира («Лидс»), которая берёт начало в войнах Алой и Белой розы в XV веке.



В следующем туре «павлины» в гостях встретятся с «Брайтон энд Хоув Альбион». Матч состоится в субботу, 1 мая. Манкунианцы в воскресенье, 2 мая, примут «Ливерпуль».