Защитник ЦСКА Васин: не сказал бы, что у «Спартака» было преимущество до красной карточки

Защитник ЦСКА Виктор Васин прокомментировал эпизод с удалением Ильзата Ахметова в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА.

«Чтобы в дерби давать красную карточку, должен быть 200-процентный фол. Мне казалось, там спорный эпизод. Даже про жёлтую не знаю. Думаю, это точно не красная.

Команды в любом случае нервничают. А так не сказал бы, что у «Спартака» было преимущество до красной карточки. Думаю, тренер подскажет, как действовать во втором тайме», — сказал Васин в эфире «Матч ТВ».

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимает ЦСКА. Встреча проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Московское дерби обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.

На 37-й минуте матча красную карточку получил полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, который не успел к мячу и шипами влетел в ноги нападающего «Спартака» Александра Соболева. Решение об удалении Ахметова было принято после просмотра эпизода с помощью VAR.