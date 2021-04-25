«Спартак» — ЦСКА: Ильзат Ахметов получил красную карточку в первом тайме

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимает ЦСКА. Встреча проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Московское дерби обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.

На 37-й минуте матча красную карточку получил полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, который не успел к мячу и шипами влетел в ноги нападающего «Спартака» Александра Соболева. Решение об удалении Ахметова было принято после просмотра эпизода с помощью VAR.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — ЦСКА.

Московский «Спартак» набрал 47 очков в 26 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Столичный ЦСКА (46) — на пятом месте. Лидером чемпионата является «Зенит» (58).