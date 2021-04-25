Пономарёв — об удалении Ахметова: понятно, почему Соболева называют дельфином

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал удаление Ильзата Ахметова в матче со «Спартаком».
«Ну что ж за безобразие! Зачем Ахметов так летел на игрока? Неужели тормозов нет? Меня всегда это удивляет: зачем он это сделал? Летит как электричка! При этом никакого грубого приёма я не увидел — Соболев очень красиво упал. Он чувствовал, что Ахметов не остановится, даже подпрыгнул. Теперь понятно, почему Соболева называют дельфином — уж очень красиво падает. Кстати, красиво упасть — это большое искусство: Соболев расслабился, поднял ноги и смягчил удар.
У судей создаётся впечатление, что приём получился с накладкой. Хотя там ничего не было — даже царапинки. Так же нельзя! Судьи проморгали эпизод. Зря Кукуян дал красную карточку, можно было ограничиться жёлтой. Если бы была травма — другой разговор», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 25 апреля 2021
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