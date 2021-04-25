«Фиорентина» без Кокорина отобрала очки у «Ювентуса»

В матче 33-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» принимала туринский «Ювентус». Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась со счётом 1:1. Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин пропустил матч из-за мышечного повреждения.

Счёт в матче на 29-й минуте открыла «Фиорентина» — нападающий хозяев Душан Влахович реализовал пенальти. На 46-й минуте «Ювентус» сравнял счёт усилиями Альваро Мораты, которому ассистировал Хуан Куадрадо. Однако переломить ход игры и вырвать победу «старой синьоре» не удалось, финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.

«Ювентус», набрав в 33 матчах 66 очков, занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Фиорентина» (34) — на 14-м месте.