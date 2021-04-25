Чеферин: видимо, клубы, не объявившие о выходе из Суперлиги, верят, что Земля плоская

Глава УЕФА Александер Чеферин рассказал об отношении к клубам, вступившим в Европейскую Суперлигу.



«В истории с Суперлигой есть явная разница между английскими клубами и остальными шестью. Клубы АПЛ вышли из этой лиги первыми, они признали, что допустили ошибку. Нужно обладать величием, чтобы сказать: «Я был не прав».



В этой истории для меня есть три разные группы: 1. английские клубы, которые покинули состав Суперлиги первыми; 2. остальные три команды, вышедшие из состава участников — «Атлетико Мадрид», «Милан» и «Интер»; 3. все остальные, причём есть ощущение, что они верят, что Земля плоская, а также, что Суперлига всё ещё существует. Между тремя этими группами есть большая разница, но ответственность будет нести каждый. Каким образом, мы ещё посмотрим.



Несмотря на крах их плана, некоторые не смогли принять его с достоинством. Как и Чёрный рыцарь в «Монти Пайтоне», который даже потерю руки сравнивал с царапиной, тело Суперлиги истекает кровью лёжа на полу», — сказал Чеферин в интервью Daily Mail.



Проект Европейской Суперлиги подразумевал под собой создание одной лиги, в которой будут играть 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Однако после ряда призывов от футбольных федераций и ассоциаций, а также после угроз санкциями от УЕФА и ФИФА клубы один за другим начали отказываться от участия в турнире.

Чеферин — о клубах Суперлиги: каждый должен нести ответственность за то, что сделал