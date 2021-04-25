Защитник «Тоттенхэма»: Моуринью на 100% сделал всех нас лучше. Жаль, что его уволили

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелд прокомментировал увольнение Жозе Моуринью с поста наставника «шпор».
«В «Тоттенхэме» всем было больно слышать, что Жозе Моуринью больше не будет нашим главным тренером. Для нас это было таким же сюрпризом, как и для всех остальных.
Мы должны уважать его карьеру, мы должны уважать, насколько он хорош. К сожалению, с ним во главе мы не смогли достичь желаемых результатов. Но ещё раз скажу, что испытываю к нему большое уважение и даже хочу сказать спасибо.
Может быть, наши результаты при Жозе и не были такими впечатляющими, но он на 100% сделал всех нас лучше. Конечно, у него есть своя специфика: его манеры и то, как он смотрел на футбол, но всё равно надо уважать это.
Я понимаю, что люди хотят знать, что, возможно, дела шли плохо и в раздевалке, но дело было вовсе не в этом. Опять же каждый игрок выкладывался на 100%, чтобы что-то изменить к лучшему», — сказал бельгийский защитник в интервью The Guardian.
19 апреля «Тоттенхэм Хотспур» на своём официальном сайте объявил об уходе Жозе Моуринью с поста главного тренера команды. Вместе с наставником клуб покинули его помощники. Временным наставником «шпор» стал Райан Мейсон. Под его руководством лондонский клуб победил «Саутгемптон» в матче Премьер-лиги со счётом 2:1.
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