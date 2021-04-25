Бабаев: Фукс тренируется в общей группе. Ему надо набирать форму

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после матча со «Спартаком» (0:1) поделился мнением о ситуации с травмами футболистов команды.

«Эпидемия травм? Мы видим несколько факторов, у всех они достаточно разные. Часть мышечные, где-то есть перегруз из-за большого количества матчей: сборная, клуб. Но мы сделали выводы, коррективы внесены. Надеюсь, до конца сезона больше мышечных травм не будет.

Фукс тренируется в общей группе. Ему надо набирать физическую и игровую форму. С учетом удаления Ахметова, дисквалификаций Марадишвили и Дзагоева… Набрать состав на «Уфу» будет сложно», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Спартака» в Москве и завершилась со счётом 1:0.