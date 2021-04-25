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«Манчестер Сити» четвёртый раз подряд завоевал Кубок английской лиги

«Манчестер Сити» четвёртый раз подряд завоевал Кубок английской лиги
Футбол / Англия 0
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На стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошёл финальный матч Кубка английской лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась победой «горожан» со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 82-й минуте матча — защитник Эмерик Лапорт головой замкнул подачу полузащитника «Ман Сити» Кевина Де Брёйне со штрафного.

«Манчестер Сити» стал восьмикратным обладателем Кубка английской лиги, причём именно подопечные Хосепа Гвардиолы победили в четырёх последних розыгрышах этого турнира. «Тоттенхэм» за свою историю четыре раза завоёвывал трофей Кубка лиги, последний раз это произошло в 2008 году.

Впервые за долгое время на стадионе присутствовали болельщики. Этот матч был выбран как тестовое событие для возвращения болельщиков на стадионы Великобритании. Финал Кубка английской лиги посетило 8000 зрителей.

Англия - Кубок лиги. Финал
25 апреля 2021, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Лапорт – 82'
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