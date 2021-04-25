«Манчестер Сити» четвёртый раз подряд завоевал Кубок английской лиги

На стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошёл финальный матч Кубка английской лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча завершилась победой «горожан» со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на 82-й минуте матча — защитник Эмерик Лапорт головой замкнул подачу полузащитника «Ман Сити» Кевина Де Брёйне со штрафного.
«Манчестер Сити» стал восьмикратным обладателем Кубка английской лиги, причём именно подопечные Хосепа Гвардиолы победили в четырёх последних розыгрышах этого турнира. «Тоттенхэм» за свою историю четыре раза завоёвывал трофей Кубка лиги, последний раз это произошло в 2008 году.
Впервые за долгое время на стадионе присутствовали болельщики. Этот матч был выбран как тестовое событие для возвращения болельщиков на стадионы Великобритании. Финал Кубка английской лиги посетило 8000 зрителей.
- 25 апреля 2021
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