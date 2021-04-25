Райан Мейсон: «Тоттенхэм» на четыре или пять лет отстаёт в развитии от «Ман Сити»

Исполняющий обязанности главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Райан Мейсон прокомментировал поражение «шпор» в финальном матче Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» (0:1).



«Я думаю, что сегодня мы оставили все силы на поле. Это был очень хороший матч. Считаю, что временами нам везло. Мы разочарованы тем, что пропустили гол после навеса, но ребята оставили на поле абсолютно все силы. Очень разочарован результатом, но не могу сказать ни одного плохого слова в адрес своих игроков.



Вероятно, «Манчестер Сити» на четыре или пять лет опережает нас в развитии. У них уже очень долго один и тот же главный тренер, который постепенно строил команду. В будущем я хочу видеть, как «Тоттенхэм» играет в смелый футбол и пытается доминировать в матчах с любым соперником, как это делают футболисты «Сити». Это трудный процесс, он требует времени. Думаю, что заметен тот факт, что наши футболисты старались сегодня изо всех сил и до последнего верили в успех. Это говорит о многом: оно заставляет меня поверить, что они хотят работать таким образом, чтобы быть на одном уровне с «Манчестер Сити».



Я работаю с командой меньше недели, у нас было всего два дня, чтобы подготовиться к этому матчу, а сегодня мы играли против лучшей команды в Англии. Да, иногда нам везло, но я думаю, что с каждой минутой мы всё лучше и лучше могли противостоять сопернику. Это поражение трудно принять, но я горжусь нашими игроками», — цитирует Мейсона Sky Sports.

«Манчестер Сити» стал восьмикратным обладателем Кубка английской лиги, причём именно подопечные Хосепа Гвардиолы победили в четырёх последних розыгрышах этого турнира. «Тоттенхэм» за свою историю четыре раза завоёвывал трофей Кубка лиги, последний раз это произошло в 2008 году.