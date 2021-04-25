Джикия: сейчас «Спартак» зависит от результатов «Локомотива»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался после победы красно-белых в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0).
«У нас ещё три важные игры, не будем обсуждать летнюю перестройку. Нужно готовиться к следующей игре. Есть задачи на этот сезон, от них и будут строиться планы и выводы. «Спартак» играет сериями? Вот сейчас две проиграли, одну выиграли, три осталось. Дай бог, чтобы остальные выиграли.
Сейчас такая ситуация, что мы зависим от результатов «Локомотива» и должны сами добиваться побед. Мне хочется, чтобы железнодорожники потеряли очки в следующих трёх играх.
Не обсуждаю судей после игр для интервью. Своё мнение я могу высказывать в раздевалке: обсудить какие-то решения с ребятами, как, например, было сегодня. Я к этому отношусь спокойно. Решения, которые будут решаться в судейском комитете, точно пройдут без меня.
Что касается поражения от «Уфы», если хоть один человек скажет мне, что это было, я с удовольствием его выслушаю. У меня нет объяснений», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 25 апреля 2021
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