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Гончаренко: «Краснодару» было важно остановить падение. Давно мы не выигрывали

Гончаренко: «Краснодару» было важно остановить падение. Давно мы не выигрывали
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко высказался после победы в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0).

«Довольны победой, важно было остановить снижение игры и результатов команды, нам это удалось. Сыграли чуть более осторожнее обычного в защите, этого требовала ситуация. По созданным моментам, думаю, наша победа закономерна.

В первом тайме мы смотрелись лучше, во втором «Рубин» путём замен выровнял игру. Мы неплохо держались, и во втором тайме у нас было несколько подходов к воротам соперника и опасных моментов. Поздравляю команду, давно мы не выигрывали», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

«Рубин», набрав в 27 матчах 46 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (38) — на 10-м месте.

«Краснодар» на выезде обыграл «Рубин»
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