Гапонов: после матча с «Уфой», скажем так, Федун хотел нас убить

Защитник «Спартак» Илья Гапонов прокомментировал победу в матче с ЦСКА (1:0).

«Знал, что буду играть, но ночью спал хорошо. Было, конечно, небольшое волнение, но всё хорошо. Тедеско объявляет состав в раздевалке, но я знал, что у Паши Маслова проблемы. Мы это не афишировали. Но Тедеско сказал: „Выходи спокойно играть, у тебя всё получится“.



Что касается судейских моментов, я их до сих пор не смотрел. Да и не обсуждаю это. Не знаю, самый ли слабый это ЦСКА. Я с ними первый раз играл. У нас было два поражения, у них, так что два раненых зверя встретились. И тут видимо у кого как пойдёт, у нас вот пошло. Не буду говорить, что нам объявил Федун в раздевалке. После матча с „Уфой“, скажем так, он хотел нас убить.



Атака ЦСКА всегда доставляет проблемы, всем соперникам. Нам они тоже доставили проблемы. Отличается ли уровень ФНЛ от РПЛ? Ну, все мы знаем, что ФНЛ — лучшая лига мира. А так, понятно, что уровень выше. Маслов с Жиго тоже сказали, что нужно просто выходить и играть. Никакой специальной накачки перед дерби не было. Иногда это порой мешает.



Свою игру я не буду оценивать, это сделают эксперты. А общие эмоции после матча отмечу фразой Ромы Зобнина: „Мы счастливы“. Чтобы нам стать чемпионами, нужно работать, выходить на каждую игру, выкладываться на 100 процентов и всё будет. Чтобы мне закрепиться в основе, нужно делать то же самое.

Тедеско меня много чему научил, например, уверенности в себе. Каждый тренер даёт команде что-то от себя. Конечно, жалко, что Доменико уходит. Но мы посмотрим, что ещё будет, лето впереди. Лето всё покажет", — передаёт слова Гапонова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.