Гапонов: после матча с «Уфой», скажем так, Федун хотел нас убить

Защитник «Спартак» Илья Гапонов прокомментировал победу в матче с ЦСКА (1:0).
«Знал, что буду играть, но ночью спал хорошо. Было, конечно, небольшое волнение, но всё хорошо. Тедеско объявляет состав в раздевалке, но я знал, что у Паши Маслова проблемы. Мы это не афишировали. Но Тедеско сказал: „Выходи спокойно играть, у тебя всё получится“.
Что касается судейских моментов, я их до сих пор не смотрел. Да и не обсуждаю это. Не знаю, самый ли слабый это ЦСКА. Я с ними первый раз играл. У нас было два поражения, у них, так что два раненых зверя встретились. И тут видимо у кого как пойдёт, у нас вот пошло. Не буду говорить, что нам объявил Федун в раздевалке. После матча с „Уфой“, скажем так, он хотел нас убить.
Атака ЦСКА всегда доставляет проблемы, всем соперникам. Нам они тоже доставили проблемы. Отличается ли уровень ФНЛ от РПЛ? Ну, все мы знаем, что ФНЛ — лучшая лига мира. А так, понятно, что уровень выше. Маслов с Жиго тоже сказали, что нужно просто выходить и играть. Никакой специальной накачки перед дерби не было. Иногда это порой мешает.
Свою игру я не буду оценивать, это сделают эксперты. А общие эмоции после матча отмечу фразой Ромы Зобнина: „Мы счастливы“. Чтобы нам стать чемпионами, нужно работать, выходить на каждую игру, выкладываться на 100 процентов и всё будет. Чтобы мне закрепиться в основе, нужно делать то же самое.
Тедеско меня много чему научил, например, уверенности в себе. Каждый тренер даёт команде что-то от себя. Конечно, жалко, что Доменико уходит. Но мы посмотрим, что ещё будет, лето впереди. Лето всё покажет", — передаёт слова Гапонова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 25 апреля 2021
-
23:09
-
23:04
-
23:02
-
22:55
-
22:54
-
22:51
-
22:47
-
22:33
-
22:29
-
22:20
-
22:08
-
22:08
-
21:59
-
21:59
-
21:40
-
21:38
-
21:36
-
21:23
-
21:22
-
21:15
-
21:07
-
20:51
-
20:49
-
20:45
-
20:44
-
20:39
-
20:39
-
20:30
-
20:24
-
20:22
-
20:20
-
20:17
-
20:15
-
20:12
-
20:10