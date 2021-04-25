«Мы хотим видеть великий ЦСКА, а не этот». Акинфеев — после матча со «Спартаком»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался по поводу поражения армейцев в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1).

«Наверное, пришло время, как капитану, сказать пару слов. Вся ответственность за результат, голы и всё, что происходит, — на мне. Поэтому хочу в первую очередь извиниться перед нашими болельщиками, нашими родными и близкими за то, что мы проводим такую неудачную серию, которая затянулась, и мы никак не можем её переломить. Каждый гол — это боль, каждое поражение — ещё сильнее. Хочется искренне сказать, что мы стараемся и пытается, но, к сожалению, пока не можем переломить всю эту историю. Будем работать дальше. Каждый из нас должен включить голову и переломить эту историю. Мы хотим видеть побеждающий ЦСКА, великий ЦСКА, но никак не этот.

Мы проиграли закономерно. У нас не было ни одного удара в створ, не было практически ни одного момента стопроцентного. Очень обидно пропускать такой гол, вина полностью на мне, но так бывает. Через это нужно проходить, тем более, мне уже не 20 лет. В любом случае надо идти дальше. Я верю в лучшее, верю, что команда рано или поздно обретет армейский дух и победы придут», — сказал Акинфеев в интервью клубной пресс-службе ЦСКА.