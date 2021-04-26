Прямая красная и отбитый пенальти на последних минутах в обзоре матча «Ростов» — «Арсенал»

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» переиграл тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 1:0. Победный гол в матче на 74-й минуте с пенальти забил Дмитрий Полоз.
На 50-й минуте «Арсенал» остался в меньшинстве после прямой красной карточки Тарасу Бурлаку. На 88-й минуте туляки получили право пробить пенальти, однако Сергей Песьяков отразил удар Роберта Бауэра.
Видеообзор матча «Ростов» — «Арсенал».
«Ростов» набрал 40 очков в 27 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (23) — на 13-м месте. Лидером чемпионата является «Зенит» (58). В следующем туре «Ростов» встретится с «Тамбовом», а «Арсенал» сыграет со «Спартаком».
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