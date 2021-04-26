Гвардиола подтвердил переход защитника «Ман Сити» Гарсии в «Барселону»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном переходе 20-летнего испанского защитника «горожан» Эрика Гарсии в «Барселону».
«В нашем составе есть игроки, которые не принимают участие ни в каких матчах. К примеру, Эрик Гарсия, который является одним из моих любимых игроков.
Я хотел бы иметь 15 таких Эриков Гарсий за то, как он ведёт себя. Он всегда думает о команде. Он всегда хорошо выглядит в хорошие или плохие моменты. Он всё время помогает главному тренеру и обслуживающему персоналу.
Когда слышу, что игроки недовольны своим игровым временем, я всегда вспоминаю поведение Гарсии. Большую часть времени его нет даже в запасе, потому что он собирается перейти в «Барселону». Ситуация сложная, но имеем, то что имеем», — приводит слова Гвардиолы Goal.
Эрик Гарсия является воспитанником «Барселоны». В 2016 году он перебрался в систему «Манчестер Сити» за € 1,7 млн, выступая за команды «горожан» U17 и U23. В текущем сезоне он провёл за английский клуб 10 встреч во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 20 млн.
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