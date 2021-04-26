Джейми Реднапп оценил кандидатов на пост главного тренера «Тоттенхэма»

Бывший футболист «Тоттенхэм Хотспур» Джейми Реднапп прокомментировал увольнение Жозе Моуринью с поста главного тренера «шпор» и оценил кандидатов на пост нового наставника команды.

«Просто невероятно, что его увольнение состоялось именно в это время. Но в «Тоттенхэме» такое происходило и раньше. Они назначают и увольняют очень быстро. Однако сначала им нужно быть уверенными, что они назначат правильного тренера. Сейчас на руководстве большая ответственность.

С Жозе Моуринью не получилось, так что следующий наставник должен быть правильным, иначе давление будет ещё больше. Кандидатура Маурицио Сарри вряд ли обрадует болельщиков «шпор». Можно представить, что Юлиан Нагельсман скорее возглавит «Баварию». Радует ли меня вариант с Нуну Эшпириту Санту? Не уверен.

Скотт Паркер может вылететь с «Фулхэмом», но у него есть прошлое с «Тоттенхэмом». Рафа Бенитес? Нет. Брендан Роджерс, согласишься ли ты уйти из «Лестера» после того, что тебе удалось построить?" — цитирует Реднаппа Sky Sports.

Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Саутгемптон»: