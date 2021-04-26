Костылев: ЦСКА получил оплеухи в матче со «Спартаком». Не надо было увольнять Гончаренко

Бывший главный тренер ЦСКА Геннадий Костылев прокомментировал результат матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1).
«Команда получила такие оплеухи. Сможет ли она собраться? Там есть и кадровые проблемы. Плюс не все в хорошем состоянии после травм. Не надо было увольнять Гончаренко. Он не конфликтный парень и всегда находил, как сгладить ситуацию. Вдруг его убирают. А сейчас он остановил «Рубин», который летает и набирает очки. Это главная ошибка. Нужно было терпеть, потому что у нового тренера нет времени ни на что. Команда была нервная в игре со «Спартаком». У ребят не клеилось. В общем, сейчас команда в незавидном положении. Хочется верить, что у ребят есть характер и они смогут ожить», — приводит слова Костылева «Советский спорт».
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