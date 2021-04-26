Леонид Федун: когда в 1998-м всё рухнуло, меня пёрло от счастья. Я всё сделал правильно

Вице-президент «Лукойла» и владелец московского «Спартака» Леонид Федун дал советы инвесторам-новичкам.



«Когда идёте на финансовый рынок, самое главное — определитесь зачем. Если вы хотите что-то заработать и вкладываете собственные деньги, вы должны рисковать и понимать, что можете потерять всё. Иначе вы ничего не заработаете. В конце 1990-х годов я знал, что будет кризис, и пошёл на риск — продал всё и вышел изо всех ГКО и так далее. Когда всё рухнуло в августе 1998 года, все бегали, а меня просто пёрло от счастья, потому что я всё сделал правильно. У меня был кеш, на который я потом накупил очень много дешёвых активов, они послужили основой моего состояния.



Если у человека есть 1 млн рублей и он хочет его сохранить, то лучше положить деньги на депозит в банк высшей надёжности. Если он хочет на нём что-то заработать, надо искать финансовые инструменты. Если вы хотите поиграть на курсах, поскольку видите, что рубль будет дальше слабеть по каким-то причинам, то лучше купить валюту или государственные облигации, поскольку они не обкладываются налогом. Если вы хотите использовать более радикальную стратегию, то надо выбрать акции какого-то известного русского эмитента и покупать их в тот момент, когда они сильно падают. Например, в прошлом году акции «Лукойла» падали ниже $ 50, cейчас они находятся на уровне $ 80 и доходили до $ 90. Условно, купи по $ 50, продавай по $ 90, и будет тебе определённое счастье. Заплати налоги и живи спокойно. Но акции могли не вырасти, а падать дальше. Это тоже не угадаешь», — цитирует Федуна «РБК».

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