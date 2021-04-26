Феликс Брих обслужит первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Сити»
Стала известна судейская бригада, которая будет работать на первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» — «Манчестер Сити», сообщается на официальном сайте УЕФА.
Встречу парижской команды с «горожанами» обслужит бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. В бригаду войдут ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. За VAR будет отвечать Марко Фритц, помогать которому будет Бастиан Дакерт. Резервный рефери — Даниэль Зиберт.
Первый матч полуфинала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» — «Манчестер Сити» состоится 28 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало встречи — в 22:00 мск. Ответная игра пройдёт 4 мая в Манчестере (Англия). Напомним, действующим победителем турнира является мюнхенская «Бавария».
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