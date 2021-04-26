Рюдигер: надеюсь, Азар сыграет в матче «Реал» — «Челси». Он один из лучших игроков мира

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер отметил, что хотел бы встретиться с бывшим партнёром по лондонской команде Эденом Азаром, ныне выступающим за «Реал», в 1/2 финала Лиги чемпионов.



«У нас с Эденом были хорошие отношения в «Челси». Я надеюсь, он сможет сыграть в предстоящем матче. Если хотите победить, вы должны играть против лучших, а Азар — один из лучших. На мой взгляд, он один из лучших футболистов мира», — приводит слова Рюдигера Goal.com.



Первый матч полуфинала Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» состоится завтра, 27 апреля, на стадионе «Альфредо Ди Стефано» в Мадриде (Испания). Начало встречи — в 22:00 мск. Ответная игра пройдёт 5 мая в Лондоне (Англия). Напомним, действующим победителем турнира является мюнхенская «Бавария».

Тухель — о матчах с «Реалом» в Лиге чемпионов: это то, о чём ты мечтаешь, будучи ребёнком