Рюдигер: надеюсь, Азар сыграет в матче «Реал» — «Челси». Он один из лучших игроков мира
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер отметил, что хотел бы встретиться с бывшим партнёром по лондонской команде Эденом Азаром, ныне выступающим за «Реал», в 1/2 финала Лиги чемпионов.
«У нас с Эденом были хорошие отношения в «Челси». Я надеюсь, он сможет сыграть в предстоящем матче. Если хотите победить, вы должны играть против лучших, а Азар — один из лучших. На мой взгляд, он один из лучших футболистов мира», — приводит слова Рюдигера Goal.com.
Первый матч полуфинала Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» состоится завтра, 27 апреля, на стадионе «Альфредо Ди Стефано» в Мадриде (Испания). Начало встречи — в 22:00 мск. Ответная игра пройдёт 5 мая в Лондоне (Англия). Напомним, действующим победителем турнира является мюнхенская «Бавария».
Тухель — о матчах с «Реалом» в Лиге чемпионов: это то, о чём ты мечтаешь, будучи ребёнком
Рекомендуем вам
- 26 апреля 2021
-
15:45
-
15:31
-
15:27
-
15:26
-
15:10
-
15:04
-
15:02
-
14:58
-
14:56
-
14:50
-
14:37
-
14:19
-
14:01
-
13:55
-
13:44
-
13:38
-
13:28
-
13:17
-
13:10
-
13:05
-
12:59
-
12:49
-
12:44
-
12:38
-
12:11
-
12:00
-
11:50
-
11:47
-
11:40
-
11:31
-
11:15
-
11:11
-
11:00
-
10:58
-
10:51
Партнерский контент
Рекомендуем вам